«الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة.. وتوجه تحذيرات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بداية من الأحد الموافق 25 ديسمبر حتى الثلاثاء الموافق 26 من ذات الشهر الجاري.

وأكدت الأرصاد على ضرورة اتخاذ كل الاستعدادت والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشهد الفترة المذكورة طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، باردا في آخره على أغلب الأنحاء، لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار غدًا

وذكرت الأرصاد أن يومي الأحد والاثنين، يشهدان أمطارا متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتختفي الأمطار الثلاثاء لتعود الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الأحد 25 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة الاثنين 26 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 27 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.