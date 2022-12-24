«الأرصاد» تكشف طقس مدن القناة غدا.. أمطار ونشاط للرياح وبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لحالة الطقس غدا الأحد، بمدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مع توقعات بأن تشهد تساقط أمطار بين خفيفة ومتوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة.

طقس مدن القناة غائم ونشاط للرياح

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن مدن القناة تشهد خلال طقس غدا الأحد فرصة لتساقط الأمطار بنسبة 40% تقريبا، وكذلك مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وخليج السويس مع نشاط للرياح على فترات.

انخفاض درجات الحرارة في محافظات القناة

وأوضح بيان الأرصاد أن محافظات القناة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة نهارا وليلا.

وتأتي درجات الحرارة في محافظات السويس كالتالي:

السويس العظمى 19 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 15

حالة البحرين المتوسط والأحمر خلال طقس الاحد

وكشف بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غدا الأحد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية.

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج به وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.