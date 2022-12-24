حالة الطقس غدا الأحد.. توقعات بسقوط أمطار و«العظمى» 19 درجة في القاهرة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء والصعيد، فيما يكون مائلا للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما تسقط أمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء بنسبة حدوث 70% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء. كما تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا على جميع الأنحاء، إضافة إلى نشاط للرياح في بعض المناطق.

درجات الحرارة غدًا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد الموافق 25 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17.