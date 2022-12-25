أعلنت الإدارة المركزية بالقليوبية إدارة التنسيق استمرار فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد حتي نهاية الشهر الجاري وفق اعلان المنطقة بهذا الشأن

«الوطن» تستعرض الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية ومواعيد التقدم في إطار خدماتها لقراءتها

موعد غلق باب التقديم لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية

وحددت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية غلق باب التقدم لوظيفة شيخ معهد وفق بيان الإدارة علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك والتواصل الاجتماعي والاعلان بالإدارات التعليمية والمعاهد علي مستوي في المنطقة حيث من المقرر غلق باب التقدم يوم 31 ديسمبر الجاري

وكشفت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية في بيانها أن المعاهد المتاح فيها وظيفة شيخ معهد شاغرة هي كالتالي:

- معهد أجهور الكبرى (ب) طوخ

- معهد السيفا (ب) طوخ

- معهد طوخ (ب)

- معهد كفر سندوه (ب) الخانكة

- معهد شبين القناطر ع / ث بنين شبين القناطر التعليمية

- معهد شبلنجة (ب) بنها

- معهد كفر سندنهور (ب) بنها

- معهد ميت العطارع / ث بنين بنها

- معهد المنيرة (ع) بنين القناطر الخيرية

شروط التقديم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية الشروط اللازمة للتقدم لوظيفة شيخ معهد بالقليوبية في المعاهد الأزهرية المشار إليها وفق الشروط الآتية :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري ( تربوي- مناسب ).

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والا يكون له قرار بالأبعاد أو الوقف عن العمل

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها

- أن يكون على رأس العمل

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط .

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان نهاية الشهر الجاري

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية

وحدد الإعلان الأوراق المطلوبة كالتالي:

- طلب مستوفى البيانات

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- 4 بيانات بالجزاءات التي لم يتم محوها

- صورة من مباشرة العمل .

ونبه الإعلان على جميع الإدارات التعليمية بوضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة التعليمية وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان فى مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه والتنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات الغير مستوفاة