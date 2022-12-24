«شعبة الملابس»: موسم الشتاء ينعش الطلب على سوق الوكالة

كشف الرئيس السابق للشعبة العامة للملابس بالغرفة التجارية محمود الداعور، عن رواج تشهده سوق المستعمل وبواقي التصدير والبضائع «الهاي كوبي» للعلامات التجارية والماركات الشهيرة لكبرى بيوت الأزياء.

«الداعور»: رواج بالوكالة وإقبال على شراء البالة هذا الشتاء

قال محمود الداعور، إنَّ موسم الشتاء دفع المستهلك إلى ارتياد أشهر أسواق الملابس الجاهزة المستعملة والبالة والستوكات بشارع 26 يوليو، والمعروفة بـ «الوكالة»، والتي تزخم بآلاف القطع المعروضة بأسعار لا تزال في المتناول.

وأضاف رئيس شعبة الملابس سابقاً في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ الكساء من احتياجات الإنسان الأساسية والتي لا غنى عنها، ونظراً لأنَّ أغلب ملابس البالة مستوردة فقدت شهدت تحركات سعرية ولكن بسيطة.

البلوفر الصوف بـ 50 جنيها والجواكت تبدأ من 350 بالوكالة

وتابع «الداعور»، «يبدأ سعر البلوفر الصوف في الوكالة من 50 جنيهاً، فيما تُباع الجواكيت الشتوية بأسعار منخفضة تتراوح بين 350 و500 جنيه للقطعة»، كاشفاً عن إقبال كبير بمختلف المحافظات على تلك الأسواق التي تتميز بأسعارها التنافسية.

كما أكد على اهتمام الفتيات والشباب الباحثين عن الأناقة بشراء ملابس مقلدة للبراندات الشهيرة والتي تُسمى بـ «الهاي كوبي» ويصعب تمييزها عن الأصلية في أحيان كثيرة.

حزام جلد «جوتشي» بـ 50 جنيها

وقال، «يلجأ الشباب صغار السن وحتى الكبار لسوق الهاي كوبي لشراء منتجات معروضة بـ جوتشي، الذي يصل فيه سعر الحزام الجلد الأصلي لـ 20 دولارا أي ما يعادل 400 و500 جنيه فيما يُعرض المقلد بـ 50 جنيها فقط».

كما يرى أنَّ سوق بواقي التصدير والستوكات ويعمل فيه عدد كبير من التجار يلقى إقبالاً منذ سنوات عديدة في مصر، وجذبت سلاسل محلات شهيرة العديد من الشرائح الاستهلاكية وحققت أرباحاً وصارت أسماؤها معروفة في هذا القطاع، ولا تزال تلقى إقبالا كبيرا حتى الآن وتستوعب حجم عمالة ضخم ما ينعش الاقتصاد وحركة التجارة.