منى عبدالغني تشيد بمسرحية أنستونا: ضحكت من قلبي

أشادت الفنانة منى عبدالغني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بالعرض المسرحي «أنستونا» والذي حرصت على حضوره وتهنئة أبطاله.

ونشرت منى عبدالغني صورة لها مع أبطال العرض المسرحي وعلقت قائلة: «استمتعت إمبارح بمشاهدة مسرحية أنستونا للمبدع خالد جلال أمتعنا كالعادة بعمل يستحق المشاهدة، ضحكت من قلبي مع دنيا سمير غانم، الفنانة الشاملة مع النجم بيومي فؤاد من إنتاج أحمد السبكي، دنيا سميرغانم».

مسرحية أنستونا

وحققت دنيا سمير غانم نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي أنستونا والذي لاقى إشادات الجمهور.

مسرحية «أنستونا» بطولة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين منهم كريم عفيفي، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وخالد إبراهيم، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.

وتم طرح تذاكر العرض على 5 فئات، الفئة الأولى قيمتها 250 جنيها والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.