علي جمعة يهنئ الإخوة المسيحيين بالكريسماس: ربنا يجمعنا في الخير دائما

هنأ فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الإخوة المسيحيين بقرب حلول رأس السنة الميلادية الجديد وعيد الميلاد المجيد، قائلا: «نهنئ إخواننا المسيحيين سواء من يحتفلون منهم بالكريسماس في 25 ديسمبر أو عند الإخوة الأقباط في 7 يناير».

نحتفل في الإسلام بمولد النبي

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، «نبعث لهم أرق التحية، ونحتفل في الإسلام بمولد سيدنا النبي، وحاليا نحتفل بمولد سيدنا المسيح عليهم الصلاة والسلام، وربنا يجمعنا دائما على الخير، وكل عام وأنتم بخير لتلك المناسبات الجليلة مولد السيد المسيح وبداية السنة الجديدة».

وتابع: «نرجو الله سبحانه وتعالى وندعوه في هذه السنة الجديدة بأن يهدئ البال ويصلح الحال وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يوحد المصريين على قلب إنسان واحد، وأن يسير بناء في الطريق إليه وأن يعلمنا الأدب معه وأن ينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه، ويرزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيته دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء».

اللهم اجعل هذا البلد آمنا سالما

وواصل: «اللهم يا رب حقق لما آمالنا، واهدي لنا أولادنا وأحفادنا، واربط على قلوبنا، واجعل هذا البلد آمنا سالما وقه واصرف عنه كل سوء.. اللهم آمين».