مصرع 23 شخصا بسبب الطقس السيئ في أمريكا

لقي نحو 23 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الطقس السيئ الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الضحايا في عدة مدن «أوكلاهوما - كنتاكي - ميسوري - تينيسي - ويسكونسن - كنساس - نبراسكا - أوهايو - نيويورك - كولورادو - ميتشيجان»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إلغاء نحو 2700 رحلة طيران

ومن المتوقع تسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة «عيد الميلاد» بالولايات المتحدة الأكثر برودة على الإطلاق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار مسؤولون في وقت سابق، إلى إصابة عدد كبير في حادث تصادم بين 50 سيارة خلال عاصفة ثلجية تسبب في إغلاق طريق بالقرب من «توليدو» بولاية أوهايو الواقعة بمنطقة غرب الوسط

وألغيت، نحو 2700 رحلة طيران أمريكية، فيما قررت السلطات الأمريكية تأجيل أكثر من 6200.

توقعات بانخفاض درجات الحرار إلى 13 درجة تحت الصفر في «بيتسبرج»

وقالت هيئة«الأرصاد الجوية»، إن من المتوقع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في «بيتسبرج» بولاية بنسلفانيا الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، فيما وصلت «مينيابوليس» درجة الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر، «أبرد مكان في الولايات المتحدة الأمريكية»

ودفع الطقس القاسي السلطات الأمريكية إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة.

وفي ولاية «تكساس» الواقعة وسط جنب الولايات المتحدة، سمحت وزارة الطاقة، بتجاوز بعض معايير الانبعاثات لمحطات الطاقة بهدف منع نقص الكهرباء خلال عيد الميلاد وسط طقس بارد

وقررتوكيل وزارة الطاقة للبنية التحتية كاثلين هوجان، حالة طوارئ في «تكساس» بسبب نقص الطاقة الكهربائية ومرافق التوليد وأسباب أخرى، مشيرة إلى أن القرار سيلبي حالة الطوارئ ويخدم المصلحة العامة.

وأضافت هوجان،أن القرار يقتصر على الفترة ما بين «يوم الجمعة الماضية حتى الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي «06:00 مساءا بتوقيت القاهرة» من اليوم الأحد.

وكان بابلو فيجاس، الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لشبكة الكهرباء بولاية «تكساس»، أشار في وقت سابق، إلى وجود حوالي 11000 ميجاوات من الانقطاعات بين المولدات التي تستخدم الوقود الأحفوري «الفحم-الغاز الطبيعي» و5700 ميجاوات بين مولدات الرياح.