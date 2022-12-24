مليون أمريكي يعانون من نقص الكهرباء بسبب الطقس.. والسلطات تحذر المسافرين

تحذير جديد أصدرته السلطات الأمريكية أمس الجمعة، لأكثر من ثلثي السكّان بسبب مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل موجة صقيع قطبي، تضرب البلاد، وتسببت في إلغاء آلاف الرحلات الجوية وبقطع طرقات سريعة رئيسية.

العاصفة القطبية اجتاحت غالبية أراضي الولايات المتحدة

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن العاصفة القطبية اجتاحت غالبية أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا.

وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 240 مليون شخص، أي نحو 72 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق لـ41 تحت الصفر مع احتمالات وصولها لـ51 درجة تحت الصفر.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن هذه التحذيرات التي تصدرها الأرصاد الجوية الأميركية هي الأوسع نطاقًا على الإطلاق.

انقطاع الكهرباء منذ صباح الجمعة عن أكثر من مليون مواطن

ونقلت «روسيا اليوم» عن مرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة انقطاع الكهرباء منذ صباح أمس الجمعة عن أكثر من مليون مواطن بسبب الطقس، كما نقلت عن خبراء الأرصاد، أن أكثر من 165 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية كارولينا الشمالية، و92 ألف مواطن في ولاية فرجينيا وحوالي 90 ألف في ولاية كونيتيكت.

إلغاء رحلات طيران وتحذيرات من السفر على الطرق

وبحسب قناة CNBC، أنه خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري ألغيت أكثر من 5 آلاف رحلة جوية من مطارات في شيكاغو ودينفر ونيويورك وديترويت التي تضررت بشدة.

وحذر بيت بوتجيج وزير النقل الأمريكي من السفر على الطرق خلال عطلة عيد الميلاد بسبب حالة الطرق والتي تعتبر خطرة طبقًا للاتحاد الأمريكي لنوادي السيارات.