الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. وخطة لتسيير الحركة في الشوارع

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خطة للقضاء على أي كثافات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم والموظفين إلى أماكن عملهم.

وانتشر رجال المرور على الطرق والشوارع الرئيسية والمحاور والميادين لتسيير الحركة المرورية، وإزالة أي أعطال قد تعيق الحركة المرورية بالاستعانة بالأوناش، كما تضبط الحملات قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.

الحالة المرورية

وفيما يتعلق بالحالة المرورية، ظهرت سيولة مرورية في منطقة كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

وظهرت كثافات مرورية بميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو ومنطقتي وسط البلد والزمالك، وفي شارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية.

أما طريق صلاح سالم فشهد سيولة مرورية، وشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، إلى جانب كثافات أعلى كوبري الروضة.

وظهرت كثافات مرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.