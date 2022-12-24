مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق في الجيزة

لقي عامل في بنزينة مصرعه؛ إثر اصطدامه بسيارة ملاكي خلال عبوره الطريق بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، ما أودى بحياته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم؛ بوصول متوفى من منطقة التعاون في فيصل.

وانتقل إلى مكان الحادث المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي هيونداى النترا قيادة عاطل، 21 سنة، مقيم في حدائق الأهرام، والمدعو مجدي حنفي 42 سنة، عامل في بنزينه ومقيم بفيصل حال عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى رفع آثار الحادث وضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وأوضح الخبير القانوني أحمد حسن، المحامي بالنقض، عقوبة القتل الخطأ، مشيرا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».