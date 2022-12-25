«المنشآت السياحية»: لا مواعيد استثنائية للمطاعم خلال الكريسماس ورأس السنة

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المطاعم والمنشآت السياحية ستعمل خلال الكريسماس ورأس السنة وفقا لمواعيدها الطبيعية، ولن تكون هناك أي استثناءات في مواعيد الفتح أو الغلق، موضحا أنّ مواعيد العمل خلال تلك الفترة ستكون بالنسبة للمطاعم والمنشآت السياحية من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة أو أيام الإجازات الرسمية للدولة.

مواعيد عمل الملاهي الليلية خلال الكريسماس

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» خلال الكريسماس ورأس السنة، ستكون من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم الثاني، فيما ستكون مواعيد عمل صالات الديسكو من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم الثاني.

استعدادات المطاعم والمنشآت السياحية

وأشار إلى أنّ المنشآت والمطاعم السياحية استعدت بشكل جيد لاستقبال الرواد خلال الكريسماس ورأس السنة، بإنشاء ديكورات جديدة تتوافق مع تلك المناسبات، فضلا عن تجهيز برامج جديدة تشمل تقديم قوائم طعام مخصصة لتلك المناسبات، وتقديم فقرات فنية متنوعة، موضحا أنّ العديد من المطاعم حرصت على الاستعانة خلال الفقرة الفنية التي ستقدمها للرواد بمطربين مشهورين.

وأوضح أنّ نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة ستتجاوز 90% في القاهرة والجيزة، كما ستكون مرتفعة بشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، لافتا إلى أنّ هناك إقبال كبير من الرواد سواء مصريين أو عرب أو أجانب على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية خلال تلك الإجازات.

يذكر أنّ علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ هناك 165 مطعما انضم لمنظومة السياحة خلال عام 2022.