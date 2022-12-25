سقوط أمطار على مطروح وتوقف حركة الصيد بسبب نوة الفيضة (صور)

سقطت أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية من الإسكندرية شرقاً حتى السلوم غربا، ومرورا بعدد من المراكز والمناطق مثل العامرية وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة وتل العيس وأبو زريبة في أقصي الحدود الغربية للبلاد.

أجواء شتوية باردة

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح أجواء شتوية وشبورة خفيفة، مع وجود برودة في الجو خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وبرودة في الساعات المتأخرة ليلاً طبقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع نشاط للرياح.

تحذيرات الأرصاد من الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد من الإسكندرية حتى مطروح، وكذلك على السواحل الشمالية الشرقية في سيناء ومدن القناة وجنوب البحر الاحمر وسلسلة الجبال في مناطق سفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد.

توقف حركة الصيد

وأكد نصر الله الفردي رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح لـ«الوطن»، توقف حركة الصيد في مواني مطروح بسبب عدم استقرار حالة البحر نتيجة نوة الفيضة الصغرى التي تتعرض لها البلاد وتؤثر علي البحر من ارتفاع حركة المد والجزر.