توصيات عاجلة من «الزراعة» لتلافي الآثار السلبية لموجة الطقس البارد

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ هناك حالة سريعة ومؤقتة من التقلبات الجوية؛ وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تشهدها بعض المناطق من البلاد تبدأ اليوم الأحد، إذ تشهد البلاد انكساراً واضحاً في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، لتصل ولأول حول تحت الـ20 درجة مئوية نهاراً وتلامس الـ10 درجات مئوية ليلاً في معظم الانحاء.

أمطار غزيرة على شمال سيناء وشمال الوجه البحري

وأضاف «فهيم»، أنَّه وفقاً لـ توقعات الأرصاد سوف تشهد البلاد أمطاراً غزيرة على شمال سيناء وشمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدقهلية – دمياط ) ومتوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد (بني سويف والمنيا).

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنَّ الشبورة تظهر صباحاً في بعض مناطق الوجه البحري والطرق السريعة، أما الرياح فتنشط على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الساحل الشمالي الغربي ومناطق الدلتا.

توصيات زراعية

وأكّد أنَّ هناك زيادة في التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الأيام يؤدي لارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات، كما تكون زيادة في الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة وبالتالي توفير بيئة مناسبة تماماً للأمراض والحشرات، كما تتسبب زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة وبالتالي زيادة حدوث الجروح الدقيقة في الأوراق والأنسجة النباتية، وبناءً عليه لابد من وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها اليوم.

أما المحاصيل الدرنية مثل البطاطس والبنجر، فيتمّ إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار لذا فيجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق، بعد توقف سقوط الامطار يتم المعاملة باوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو أزوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس بالمعدلات الموصي بها للمحاصيل المتوقع ظهور الأمراض الفطرية بها.

أشار إلى أنَّه متوقع عند زيادة كميات الأمطار وعليه زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الإمكان، كما يتوقع ظهور بعض الآفات الحشرية أهمها تربس البصل والثوم في الصعيد، وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على البطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون.