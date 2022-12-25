الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.. أمطار وطقس غائم

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة واستمرار سقوط الأمطار على معظم الأنحاء لذلك تتابع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بشكل يومي لتوجيه المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ حذرهم عند الخروج في أوقات المطر، خاصة في أوقات من الصباح الباكر وفي أوقات متأخرة من الليل، مشيرة إلى توقعاتها بشأن طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

تسقط أمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء بنسبة حدوث 70% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس غائم جزئيًا على جميع الأنحاء، إضافة إلى نشاط للرياح في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر:

- القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17.