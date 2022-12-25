سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 1660 جنيها

أعلنت محلات الصاغة، اليوم الأحد، سعر الذهب الآن، لمختلف الأعيرة من بينها الذهب عيار 21 اليوم.

سعر الذهب الأن مباشر

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب الآن مباشر من محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

وبحسب الصاغة، فسجل الذهب اليوم عيار 24 يباع بـ1863 جنيها، والشراء 1897 جنيها، عيار 22 بيع 1708 جنيهات، والشراء بـ1739 جنيها، عيار 21 يباع بـ1630 جنيها والشراء بـ1660 جنيها، عيار 18 بيع 1397 جنيها، شراء 1423 جنيها، عيار 14 بيع 1087 جنيها، شراء 1107 جنيهات، عيار 12 بيع 931 جنيها شراء 949 جنيها للبيع، الاونصة بيع 57,935 شراء 59,001، الجنيه الذهب بيع 13,040 شراء 13,280، الكيلو بيع 1,862,857 شراء 1,897,143جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب بكافة أنواعه ومنه سعر عيار 21 اليوم الأتي:

عيار 24 اليوم 1425 جنيها، ما يعادل 57.86 دولار.

عيار 22 اليوم 1306 جنيه، ما يعادل 53.04 دولار.

عيار 1247 جنيه، ما يعادل 50.63 دولار.

عيار 18 اليوم 1069 جنيه، ما يعادل 43.40 دولار.

عيار 14 اليوم 831.21 جنيه، ما يعادل 33.75 دولار.

عيار 12 اليوم 712.46 جنيه، ما يعادل 28.93 دولار.

عيار 9 اليوم 534.35 جنيه، ما يعادل 21.70 دولار.

سعر أوقية الذهب 44,315 جنيه، ما يعادل 1800 دولار.

سعر الجنيه الذهب 9,975 جنيه، ما يعادل 405.04 دولار.

سعر كيلو الذهب 1,424,919 جنيه، ما يعادل 57,862 دولار.