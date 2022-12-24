أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها.. «انخفض 100 جنيه بالصاغة»

تواصل أسعار الذهب تراجعها في تعاملات اليوم المسائية، بسبب زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، برفع أسعار الفائدة 3%.

إحجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه

ويشهد سوق الذهب الآن، معروض كبير من الذهب وسط إحجام عن الشراء، بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الـ48 ساعة الماضية، لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 100 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1650 جنيها، وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة، بالتزامن مع استمرار توافر معروض أكبر من الذهب.

هبوط 50 جنيها للجرام

وشهد السوق في تعاملات اليوم، هبوط نحو 50 جنيها للجرام، بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1414 جنيها

عيار 21 سجل 1650 جنيه

عيار 24 سجل 1886 جنيها

الجنيه الذهب 13200 جنيها.

صادرات مصر من الذهب

وحققت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعا بنسبة 47% خلال الـ10 أشهر الأولى، من 2022، لتصل إلى 1.326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

ذهب وحلي وأحجار كريمة

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49.5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية إلى تركيا، لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من «يناير- أكتوبر 2022»، في مقابل مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2021، بنمو 73%.