استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية.. وتوقعات بانخفاضه

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية، حيث استمر التعامل بنفس أسعار الفترة الصباحية دون زيادة أو نقصان، وسط ترقب من التجار وبائعي الذهب الذين أكدوا توقعاتهم بهبوط كبير في أسعار الذهب خلال الساعات القليلة المُقبلة، خصوصًا مع انخفاض أسعار الدولار.

ونصح تجار الذهب، الراغبين في شراء الذهب بالانتظار وعدم الشراء الآن، نظرًا لتوقعاتهم بانخفاض أسعار الذهب في مصر بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

استقرار أسعار أونصة الذهب

وقال علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، استقر بصورة كبيرة، موضحًا أنّ سعر أوقية الذهب بالدولار سجل 1799 دولارًا للبيع، بينما سجل 1798 جنيهًا للشراء.

ما هي أونصة الذهب

وتابع أنّ أونصة الذهب هي سبيكة ذهبية مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24، يبلغ وزنها نحو 31.10 جرامًا، لافتًا إلى أنّها معتمدة في أسواق المال لتسعير الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضح علاء أنّ سعر الذهب اليوم السبت في التعاملات المسائية جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1914.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1885.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1754.75 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1728.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1675 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1435.75 جنيهًا للبيع، و1414.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1116.75 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1100 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 957.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل 942.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 717.75 جنيهًا للبيع، بينما سجل 707.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأضاف علاء أنّه فيما يخص سعر الجنيه الذهب في مصر، فقد انخفض بمقدار 40 جنيهًا مقارنةً بسعره أمس، موضحًا أنّه سجل 13400 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة بينما سجل 13200 جنيهًا للبيع.

نصائح بعدم شراء الذهب الآن

ونصح علاء المقبلين على الخطوبة والزواج، بعدم شراء الذهب الآن، والانتظار قليلًا نظرًا لتوقعاتهم بانخفاض سعر الذهب بصورة كبيرة خلال الأيام المُقبلة، قائلًا أنّ سعر الذهب منذ أمس الجمعة وحتى هذه اللحظة لا يزال في انخفاض مستمر، وهو ما يؤكد انخفاضه وعودته لسعره القديم قريبًا.