أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. عيار 21 بـ1650 جنيها

تواصل أسعار الذهب تراجعها في التعاملات، بسبب زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، برفع أسعار الفائدة 3%.

سعر جرام 21 يصل لـ1650 جنيها

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1700 جنيها للجرام إلى 1650 جنيها، وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة، بالتزامن مع استمرار توافر معروض أكبر من الذهب.

وشهد سوق الذهب هبوطا نحو 50 جنيها للجرام، بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي التي كان لها آثار إيجابية على الأسواق وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.

أسعار الذهب

شهد سعر عيار 18 انخفاضا بواقع 43 جنيها ليصل السعر 1414 جنيها بينما سجل الجمعة 1457.25 جنيها.

شهد عيار 21 انخفاضا بواقع 50 جنيها ليصل سعره لـ1650 جنيه، بينما سجل في الجمعة 1700 جنيه.

كما شهد عيار 24 انخفاضا بواقع 56 جنيها ليصل سعره لـ1886 جنيها بينما سجل 1942.75 جنيه الجمعة.