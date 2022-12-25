نصائح البيع والشراء بعد تراجع أسعار الذهب في مصر

يطرح الآلاف من المواطنين تساؤلات عن أسعار الذهب في مصر في جميع المحافظات، بعد تراجعها في محاولة لمعرفة النصائح الخاصة بالبيع والشراء، بهدف الاستثمار والاستعانة بها من أجل المرور بعملية شراء واستثمار سهلة وآمنة، وذلك للحفاظ على تحويل أموالهم لأصول ثابتة حتى يمكن بيعها مرة أخرى في الوقت المناسب والحصول على العائد المرجو منها.

تقدم«الوطن»، خدماتها لقرائها بعض النصائح لبيع والشراء، عقب تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، حيث دائما يعتبر الملاذ الآمن للمستثمر، خاصة في فترة الأزمات، لما يتميز به من مرونة خلال عمليات البيع و الشراء.

تراجع أسعار الذهب في مصر ونصائح الشراء

وقال، الدكتور محمد عبد الحميد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الفيوم، في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ هناك انتشارا لكثير من الأعيرة الجديدة التي لم تكن معروفة ذلك للمواطنين، مثل عيار 14، و12، و9، حيث إن الوقت الحالي هناك مضاربة في أسعارسوق الذهب فأنصح بعدم شراء الذهب خلال هذه الفترة خاصة عقب هبوطه لمن يريد اقتناءه بغرض الاستثمار، وذلك بعد التراجع الكبير في أسعاره خلال الأسابيع الأخيرة، فهناك إقبال دائمًا على شراء عيار 18، وعيار 21 من الطبقة المتوسطة، وعيار 24 من الطبقة الراقية، مؤكدًا أنّ الإقبال زاد بصورة كبيرة على شراء تلك الأعيرة بسبب انخفاض أسعارها مقارنةً بالباقي.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 سيصل لـ1200

وأوضح، الدكتور محمد عبد الحميد، أنه من المتوقع أن الفترة المقبلة تشهد تراجعا كبيرا في الأسعار عقب انتهاء مضاربة السوق التي ستتراوح خلالها أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية ما بين 1100 و1200 تقريباً كحد أقصى لهبوط أسعار الذهب في مصر.

نصائح بيع الذهب في مصر

وأكد أن أسعار الذهب في مصر تحكمها ضوابط حقيقية للأسعار، حيث ننصح المستهلك المستثمر في حفظ قمة أمواله في الذهب نؤكد له ونقدم نصيحة بالانتظار، لحين انتهاء هذه المضاربة مع ضرورة التريث في البيع إذا كان غير ضروري في الوقت الحالي، والانتظار للبيع في وقت لاحق والاحتفاظ بالذهب فهو في حد ذاته مخزون للقيمة، وبالنسبة للمقبلين على الزواج فيمكنهم بالطبع الشراء ما دام ذلك حاجة ملحة في الوقت الحالي.