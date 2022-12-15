الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.. الرابط والخطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، لأهالي جميع المحافظات، بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك ليتمكنوا من التأكد من إدراجهم في معاش تكافل وكرامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية، وأبرزها ضم مليون أسرة لمعاش تكافل وكرامة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، للمواطنين، رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، فضلًا عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2022، من خلال موقع الوزارة بكل سهولة ويسر، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

- الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 من خلال الضغط هنـــــــــا.

- إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على المعاش سواء رب أسرة، أو المرأة المتزوجة، أو المعاقين، وغيرهم من باقي الفئات المستحقة.

- الضغط على استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام إذا كان قد تم الإضافة أم الرفض.

معايير القبول بمعاش تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، 3 معايير للقبول في برنامج تكافل وكرامة والتي تتمثل في الآتي:

استيفاء جميع بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر وفقًا للمعادلة الإحصائية المقررة.

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عاملًا بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيهًا، أو يتقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها طفل من سن حديث الولادة وحتى 18 سنة ويكون الأطفال بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كل المستندات والأوراق اللازمة مثل صور بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وشهادة القومسيون الطبي للمعاقين.

- يبدأ سن المسنين المتقدمين للحصول على معاش «كرامة» من 65 سنة، أو أصحاب العجز أو الأمراض المزمنة التي تمنعه من العمل أو تنقص قدرته على العمل من خلال إثبات ذلك بفحص طبي، بالإضافة إلى الأيتام الذين لا يحصلون على الرعاية من الأب أو الأم ولكن من أقاربهم من الدرجة الثانية.

- عدم وجود موانع الصرف.

موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة

- امتلاك نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

- إيجار فدان أرض زراعية أو أكثر.

- امتلاك أية عقار بخلاف السكن.

- امتلاك محل تجاري سواء مسجل أو غير مسجلامتلاك ثلاثة رؤوس ماشية فأكثر.

- العمل في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص بأجر منتظم بدخل شهري 1600 جنيهًا للأسرة الواحدة.

- امتلاك أو الشراكة في أي مشروعات مسجلة أو غير مسجلة.

- الحصول على أي معاش خاص أو حكومي أو عام أو جيش أو شرطة.

- الحصول على معاش كمستفيد يبدأ من 500 جنيه فأكثر.

- السفر خارج البلاد للعمل سواء قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

- ملكية أي مركبة «سيارة، جرار، توك توك، دراجة نارية».

- دفع مصروفات مدرسية أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد سنويًا.

- امتلاك أية معدات ثقيلة مثل ماكينة طحين أو خلاطة بناء أو لودر أو غيرها.

- الحصول على دعم من أي جمعية أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيهًا شهريًا أو أكثر.

- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

- مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.