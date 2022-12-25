مصرع شاب صدمه قطار جنوب بني سويف أثناء عبوره من ممر غير شرعي

لقي شاب مصرعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب صدمه قطار بمركز الفشن

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد اصطدام قطار بشخص أمام مزلقان قرية الشقر ما أدى إلى وفاة الشاب في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، عقب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الشاب المتوفي يدعى «أحمد . ع . ع»، يبلغ من العمر 31 عامًا، عامل، وجرى نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى.

كما تبين من التحريات الأولية أن الشاب المتوفي أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لمرور المشاة صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.