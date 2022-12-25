أوكرانيا: روسيا تقصف مناطق في «سومي» بـ87 قذيفة

قصفت القوات الروسية، أمس السبت، بـ87 قذيفة، مناطق بـ«سومي» شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن تضرر خطوط الكهرباء، والبنية التحتية المدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

محلل: «واشنطن» ليس لديها أطنان من كافة إصدارات الصواريخ

قال محلل شؤون الدفاع والسياسة الخارجية في «معهد كاتون» الأمريكي، جوردان كوهين، إن «واشنطن» ليس لديها أطنان من كافة إصدارات الصواريخ، مستبعدا في تصريح لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، قدرة الجيش الأوكراني على تشغيل واستخدام «منظومة باتريوت» قبل ربيع 2023.

وأشار كوهين، إلى أن التدريب على صيانة وإصلاح الأنظمة يمكن أن يستغرق عام كامل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المحاضر في كلية الملاحة الجوية والفضاء بـ«جامعة التخنيون» الإسرائيلية، الجنرال الإسرائيلي يعقوب ناجل، إن «موسكو» قادرة على الاستيلاء ودراسة أكثر منظومات الدفاع الجوي الغربية تطورا، مضيفا في مقال بصحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إن هذا هو سبب عدم تسليم «تل أبيب»، منظومات مضادة للصواريخ إلى أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية

العاهل الإسباني: الأزمة الأوكرانية أثرت على أمن بلادنا

بدوره، قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، إن الأزمة الأوكرانية أثارت أزمة طاقة عالمية، كانت لها عواقب وخيمة على قطاعات الصناعة والتجارة، مشيرا في كلمته للأمة بمناسبة «عيد الميلاد»، إلى تداعيات شبيهة بفيروس كورونا وذات تأثير عميق على الاقتصاد.

وعبر الملك فيليب السادس، عن اعتقاده بأن الأزمة الأوكرانية أثرت أيضا على أمن إسبانيا.