برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض مباريات ختام الجولة الـ9 بالدوري الممتاز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «3 مباريات قوية في ختام الجولة 9 من الدوري الممتاز وأهم أخبار اليوم»، وسيكون اليوم آخر موعد لإخطار مديريات التموين بمحافظات المختلفة لحائزي سلع الأرز الشعير والأرز الأبيض من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا لهذا الإخطار.

التشغيل التجريبي للقطار الثاني فئة تالجو ضمن فئة 7 قطارات

واليوم ستبدأ هيئة السكك الحديدية التشغيل التجريبي للقطار الثاني فئة تالجو ضمن فئة 7 قطارات مقرر تشغيلها على خطوط السكك الحديدية، وانطلق أول قطار من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

يلعب الإسماعيلي والمصري في تمام الساعة الثالثة إلا الربع

وسيكون عشاق الدوري المصري الممتاز على موعد مع 3 مباريات قوية في ختام الجولة التاسعة من عمر المسابقة، حيث يلعب الإسماعيلي والمصري في تمام الساعة الثالثة إلا الربع، وفي الخامسة مساءً سيلتقي الزمالك مع المقاولون وفي السابعة سيلعب الأهلي مع سموحة.