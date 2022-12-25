موعد صرف معاشات يناير 2023 لأكثر من 10 ملايين مواطن

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه سيتم صرف معاشات شهر يناير 2023 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن صاحب معاش ومستحق للمعاش من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023.

الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته في يناير 2023

وتزامنا مع موعد صرف معاشات شهر يناير 2023، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن المنحة الاستثنائية التي تم صرفها بقيمة 300 جنيه منذ نوفمبر الماضي، تستمر شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، مشيرة إلى أن قيم المعاشات زادت بنسبة 13% مع معاشات شهر أبريل الماضي، قبل موعد الزيادة السنوية بـ3 أشهر، لا فتة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة بلغت 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر «أبريل ومايو ويونيه»، كما بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه.

بنك ناصر: تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM

من جانبه أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنّه تزامنا مع صرف معاشات شهر يناير 2023، يتم تغذية ماكينات الصرف الآلى ATM بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات، إلى جانب توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري»، مشيرا إلى أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، سيكون متاحا بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 104 فروع.

وأكد بنك ناصر أنّ صرف المعاشات سيتم من خلال الماكينات الخاصة ببنك ناصر أو الماكينات الخاصة بالبنوك الأخرى.