«الصحة» تكشف تطورات الوضع الوبائي لكورونا بمصر: الفيروس مازال موجودا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في الفترة الحالية.

وقالت وزارة الصحة، في تقرير رسمي لها، إن فيروس كورونا ما زال موجودا، وهناك انخفاض في إعداد إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية ولا يوجد ما يستدعي القلق ولكن وجب اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقريرها، فيروس كورونا موجود حتى لو انخفضت الإصابات به، مطالبة المواطنين بضرورة مساعدة الوزارة في تقليل إصابة الأشخاص بالمرض باتباع الإجراءات الاحترازية.

كما ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة الحرص على الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية أمر طبيعي وهي رد فعل الجهاز المناعي للجسم، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في عضلات الجسم، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الذهاب إلى طبيب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة الاستفسارات المختلفة، مطمئنة المواطنين من توافر كافة اللقاحات والأدوية المتعلقة بأمراض فصل الشتاء.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات استعدادا لفصل الشتاء بجميع المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية.