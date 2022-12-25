تفاصيل حصول مصر على عضوية الفريق الدولي لصياغة تقرير الجفاف

كشف الدكتور أحمد عبد العاطي ممثل أفريقيا بلجنة العلم والتكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ونائب رئيس اللجنة، تفاصيل حصول مصر على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف، موضحا أن الاتفاقية الثالثة للأجندة 21 للتنمية المستدامة تتضمن 3 اتفاقيات هي التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، واستضافت مصر اجتماعين للدول الأطراف اتفاقيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ ويتبقى التصحر، حتى تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي استضافت الاتفاقيات الثلاث.

التصحر يعني تدهور إنتاج الأراضي بشكل عام

وقال ممثل أفريقيا بلجنة العلم والتكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ونائب رئيس اللجنة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى أن اتفاقية التصحر معنية بكل ما يخص الأرض، بينما تغير المناخ معني بما يخص تغير المناخ والتنوع البيولوجي يخص الكائنات التي تعيش على سطح الكرة الأرضية وبداخلها، مشيرًا إلى أن التصحر يعني تدهور إنتاج الأراضي بشكل عام، وكان يقتصر على المناطق الجافة وشبه الجافة، لكنه أصبح يشمل الأراضي الغارقة.

وتابع «عبد العاطي»: «بالنسبة للقحولة والجفاف فإنها مرادفين ويختلفان في شيء واحد، وهو الزمن، أي الفترة الزمنية التي نقيس فيها، فإذا كانت القحولة مؤشر ثابت لمئات السنوات أي يمكننا رسم خريطة توضح المناطق القاحلة في العالم أو المناطق القاحلة داخل الدولة، فإن الجفاف هي حالة من الحالات الحرجة لتغير المناخ، أهم مؤشر فيها هو تناقص معدلات هطول الأمطار، والمناطق القاحلة يحدث فيها نوبات جفاف، وحصول مصر على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف أمر مهم جدا».

الموارد المائية المصرية تأتي من نهر النيل

وأشار، إلى أن تأثر مصر بالجفاف لا يأتي من الحدود المصرية ولكن من منابع النيل، لأن الموارد المائية المصرية تأتي من نهر النيل، وبالتالي فإن أي تغير بالنسبة للإمدادات المائية القادمة من نهر النيل سواء عن طريق النهر نفسه أو ملء الخزانات الأرضية الجوفية نتيجة للترشح داخل طبقات التربة فإن ذلك كله يتأثر من الموارد المائية الواردة إلينا من إثيوبيا.