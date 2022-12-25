ارتفاع أسعار البترول عالميا.. وتوقعات بوصول البرميل إلى 120 دولارا

ارتفعت أسعار البترول عالميا بشكل ملحوظ بنحو 3 دولارات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع السعر ويحقق النفط مكاسب سعرية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد تأكيدات موسكو، بأنّها ستخّفض إنتاج النفط الخام ردا على سقف الأسعار الذي فرضته الغرب ومجموعة السبع على الخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفع خام برنت 2.94 دولار، أي ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجعت صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي.

ووفق موقع «إنفيستينج»، قال جورج سي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Annandale Capital، إنّ النفط قد يصل إلى 120 دولارًا للبرميل في عام 2023 مع فشل إمدادات الطاقة في تلبية الطلب المتزايد، ولهذا السبب يؤكد أنّ أداء قطاع الطاقة سيتفوق عام 2023.

أسعار البترول عالميا

وأضاف سي، أنّه من الموقع أن تتراوح أسعار البترول بين 80 و120 دولارًا للبرميل، وسلّط الضوء على أنّه مع تخفيف الصين سياستها الصفرية لكوفيد، سيزداد الطلب على النفط، حتى مع تقييد إنتاجها.

وقال: «عندما تنهي الصين عصر الإغلاق، سيكون هناك طلب أكبر بكثير»، متابعا: «إذا نظرت إلى مصادر الإمداد في جميع أنحاء العالم، فإنّ أوبك ليس لديها هامشا لإنتاج المزيد، وهنا في هذا البلد، تتدحرج كل قاعدة نفطية رئيسية تقريبًا. نحن نواجه صعوبة في العثور على آبار مقنعة للحفر».