بطريرك الكاثوليك في قداس عيد الميلاد: مؤتمر المناخ أكد دور مصر الريادي

أعلن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في ختام كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأس صلواته بكاتدرائية السيدة العذراء في مدينة نصر، مساء اليوم، الصلاة من أجل الوطن، ومن أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال في كلمته: «نرفع صلاتنا متحدين مع قداسة البابا فرنسيس، ومع أخوتنا بطاركة وأساقفة الكنائس في العالم، ومن هـذه الكنيسة، نبعث بأطيب التهاني القلبية إلى كل المحتفلين بالعيد، وإلى شعبنا المصري كافة، والشعوب جميعا، مصلين من أجل سلام وطمأنينة العالم، وأن يشملنا الله برحمته ويغمر قلوبنا بمحبته».

وتابع الأنبا إبراهيم إسحق: «نصلي مـن أجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكـل المعاونين له في خدمة الوطن، طالبين لهم الصحة والعون، لمواصلة العمل من أجل كرامة وسعادة كل المصريين، ونجدد التهنئة لمصر، على استضافة مؤتمر المناخ الذي حاز على تقدير العالم، وأكد أن مصر لها دور ريادي».

وحضر قداس عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك، مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، ورجال الدولة، وعدد من الوزراء والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.