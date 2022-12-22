جهاز بدر: تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية داخل المدينة

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه جاري العمل على أكثر من مشروع داخل المدينة، لتوفير كافة المشروعات الخدمية التي تخدم سكان المدينة، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية داخل مراحل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتم تنفيذه داخل المدينة، لموقعها المتميز القريب من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

تنفيذ مدرسة ثانوي بنات ومدرسة النيل الدولية

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، لـ «الوطن»، إلى أنه استكمالا لمنظومة التعليم بالمدينة، جاري تنفيذ الجامعات والمدارس الخاصة، وذلك تزامنا مع تنفيذ العديد من مدارس التعليم الأساسي وكذلك التعليم الثانوي الصناعي بنين وبنات وايضا التعليم الثانوي التجاري والمدرسة الفندقية.

وأوضح «مندور» أنه جارى تتفيد مدرسة ثانوي بنات ومدرسة النيل الدولية، في إطار دور القطاع الخاص في التنمية واستكمال المنظومة التعليمية من خلال إنشاء الجامعات والمدارس الخاصة، حيث تم بيع مجموعة من الأراضي للقطاع الخاص بنشاط تعليمي وذلك لاستهداف جميع المستويات بالمدينة.

بيع 6 قطع أراضي جامعات خاصة وبعضها جارى التنفيذ

وأضاف أنه تم بيع 6 قطع أراضي جامعات خاصة وبعضها جارى التنفيذ، وذلك بجانب الـ 3 جامعات والمعهد الخاص التي تعمل بالفعل بالمدينة، ليصبح إجمالي الجامعات والمعاهد الخاصة بالمدينة 9 جامعات خاصة، كما أنه تم بيع 10 قطع أراضي للقطاع الخاص لإقامة مدارس خاصة، وبعضها جارى التنفيذ تمهيدا للتشغيل العام القادم.

وذلك بخلاف عدد 4 مدارس خاصة تعمل بالفعل ليكون إجمالي المدارس الخاصة بالمدينة 14 مدرسة خاصة ويقوم الجهاز بمتابعة معدلات التنفيذ حتى تكون هذه الجامعات والمدارس الخاصة إضافة قوية للمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، بلغت 77% داخل المدينة بإجمالي 196 عمارة، تضم نحو 4704 وحدة سكنية.