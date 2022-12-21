الأرصاد: المدن الجديدة وشمال الصعيد ووسط سيناء أبرز المناطق المعرضة للسقيع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ بتعامد الشمس على خط الاستواء، ومدار الجدي أو السرطان، لافتة إلى أن اليوم هو البداية الرسمية لفصل الشتاء، والمتوقع أن يستمر لمدة 3 أشهر تقريبًا، لينتهي يوم 20 مارس المقبل، ليبدأ بعده فصل الربيع.

المواطنون شعروا بإنخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «extra news»، أن فصل الشتاء يشعر خلاله المواطنون بانخفاض في درجات الحرارة، غير أن شهر ديسمبر يعد من أشهر الشتاء حتى قبل بداية الفصل رسميًا، مشيرة إلى أن المواطنين بدأو يشعرون بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع بداية موسم الأمطار، وحتى بالنسية لهيئة الأرصاد الجوية، فإن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير هي المرتبطة بفصل الشتاء، كونها تتميز بانخفاض درجات الحرارة.

فصل الشتاء سيصاحبه انخفاض بدرجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن فصل الشتاء سيصاحبه انخفاض بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل التي ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة، وصولًا للبرودة القارسة التي قد تصل أحيانًا إلى السقيع، خاصة خلال فترات الليل بالمدن الجديدة والأماكن الصحراوية وشمال الصعيد ووسط سيناء، إذ أن درجات الحرارة تنخفض لتصل إلى درجة أو درجتين مئوية، وهو ما يجعل الأجواء تكون السقيع ويشعر المواطنين بالبرودة القارسة.

3 و 4 درجات تحت الصفر بمرتفعات سانت كترين

ولفتت إلى وصول درجات الحرارة إلى 3 و 4 درجات تحت الصفر بمرتفعات سانت كاترين، لتتكون الثلوج عليها، مشيرة إلى وجود حالات من عدم استقرار الأحوال الجوية مصاحبة لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الفترة المقبلة، مع سقوط الأمطار ونشاط للرياح سيؤدي إلى زيادة شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة وإضطراب الملاحة البحرية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالات الاستقرار بالأحوال الجوية، التي يشهدها فصل الشتاء، ترتبط بصورة كبيرة بحالة الدفء الموجودة بفترات النهار، غير أنه يرتبط كذلك بظاهرة جوية وهي الضباب نتيجة الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة خلال فترات الليل، وتوافر عوامل الرطوبة بظاهرة الضباب التي ينعدم معها الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.