إصابة 11 شخصا في حادث على طريق «السادات - كفر داود» بالمنوفية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» على طريق «كفر داود - السادات»، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل المصابين للمستشفى

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ في مديرية الصحة في المنوفية، أنه فور تلقي البلاغ بالحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم، ورفع حالة الطوارئ في المستشفى لمتابعة حالة المرضى والاطمئنان عليهم.

وأضاف «سمير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين في حادث السادات حالتهم الصحية مستقرة بعد توقيع الكشف الطبي الأولي عليهم، مؤكدا أنه تم وضعهم تحت الملاحظة للتأكد والاطمئنان على حالتهم الصحية تحسبا لحدوث تطورات صحية.

بلاغ بحادث سير

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» على طريق «كفر داود - السادات» بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.