موعد عرض المسلسل الجديد «وبينا ميعاد» على شبكة DMC

تستعد شبكة DMC، لبث أولى حلقات المسلسل الاجتماعي الجديد «وبينا ميعاد»، الأحد المقبل، الذي بدأت التنويهات عنه موخرا على شاشات شبكة DMC، الذي من المتوقع أن يحقق نجاح جميع المسلسلات الدرامية ذاتها، التي تعرضها الشبكة لأول مرة.

يأتي ذلك في إطار استمرار شبكة قنوات DMC، في بث المسلسلات الجديدة، خاصة مسلسلات الدراما الاجتماعية، التي ما زالت تحقق نجاحات متتالية، وتجذب اهتمام ملايين من المتابعين في مصر والعالم العربي.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، يوميا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً على قناة dmc العامة، على أن تكون الإعادة بعدها بساعتين، أي في تمام 11 مساءً على قناة dmc drama.

مسلسل «وبينا ميعاد»، بطولة عددًا كبيرا من نجوم الفن والدراما، أبرزهم مدحت صالح، شرين رضا، صبري فواز، نادية رشاد، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، خالد نور، وهو من تاليف واخراج هاني كمال.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن المشكلات اليومية داخل الأسر المصرية بكل فئاته، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.

تردد قناة DMC دراما الناقل الحصري للمسلسل الاجتماعي الجديد «وبينا ميعاد»

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.