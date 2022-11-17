بدء تشغيل منصة «نسك» للحج والعمرة: تخدم أكثر من 30 مليون شخص

عرض وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا خلال إعلانه عن بدء تشغيل المنصة الوطنية للحج والعمرة «نسك»، رسميًا، في مسار مشاركته داخل «ملتقى الحكومة الرقمية 2022» بعنوان «نحو أفق إلكتروني واعد».

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنّ الدكتور توفيق الربيعة أوضح أنّ هناك نحو 121 خدمة تقدمها المنصة، في الوقت الحالي، في إطار حزمة من الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها من اجل راحة المعتمرين؛ للمساهمة في تسهيل استراتيجيات قدوم ضيوف الرحمن في من جميع أنحاء العالم، بهدف تحقيق رؤية 2030.

المنصة تقدم 45 خدمة إلى الأفراد و75 لقطاع الأعمال

وأضافت الوكالة السعودية ان الدكتور توفيق الربيعة قد شرح أن منصة نسك تقدم عددا من الخدمات، منها 45 خدمة إلى الأفراد، و75 لقطاع الأعمال، كاشفًا مسؤول عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بمشاركة العمل مع إ10آلاف جهة داخل قطاع الأعمال، على ان تتم عمنلية ربط وتكامل مع 25 جهة حكومية.

"نسك" ضمن رؤية 2030

وتعد التجربة الرقمية عنصرا رائدا في إثراء تجربة المعتمنرين، وذلك بحسب تعبير وزير الحج والعمرة السعودي، مشددا على أن منصة "نسك" وهي منظومة متكاملة الخدمات، تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو احد البرامج التي تتضمنها "رؤية المملكة 2030" ، بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية، والهيئة السعودية للسياحة.

هدف نسك هو تيسير تجربة ضيوف الرحمن

وشرح الدكتور توفيق الربيعة، أن المنصة تهدف إلى تعريف ضيوف الرحمن بجميع مستويات المشاركة في العمرة، وبالمناطق التاريخية داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن "نسك" منصة موثوقة للتقديم الخدمات المتكاملة بكل شفافية، من اجل تيسير الرحلة الإيمانية وتعريف ضيوف الرحمن بجميع الانظمة والإجراءات المتبعة، إلى جانب الخدمات الصحية، الذي يحتاج إلية الضيوف على اختلاف جنسياتهم