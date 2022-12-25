بابا نويل يحتفل بالكريسماس للعام العاشر في الغردقة.. ويدعو السياح لزيارة مصر

احتفل سائح بلجيكي كون هلارت بالكريسماس على شواطئ الغردقة، عن طريق ارتداء زي بابا نويل وتوزيع الهدايا على السائحين، حيث استقل مركبا سياحيا ثم امتطى جملا وأجرى جولة سياحية، وسط وفرحة وسعادة الحضور.

ويقضي السائح البلجيكي احتفالات الكريسماس في فنادق البحر الأحمر للمرة العاشرة، هو وعائلته في مصر.

بابا نويل يحتفل بالكريسماس في الغردقة

وقال البلجيكي كون هلارت في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يقضي احتفالات الكريسماس ورأس السنة في مصر للمرة العاشرة في مرسى علم والغردقة، موضحا أنه من عشاق مصر ويحرص على التواجد بها لأن طقسها جميل، كما يدعو كل سائحي العالم لقضاء احتفالات الكريسماس بها.

بابا نويل ينشط السياحة في مصر

وقال ديديه لامبريخت، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة استقبلت بابا نويل البلجيكي والذي يجسد شخصيته السائح «كون هلرت»، ويبلغ من العمر 45 سنة، ويعشق الغردقة ومرسى علم، ويزورهما للمرة العاشرة ومعه أسرته، مؤكدا حرصه على قضاء أعياد الكريسماس في مصر، ويوزع الهدايا على السائحين لدى وصوله المطار مباشرة، ما يساهم في تنشيط السياحة بالمدن السياحية المصرية.

جولة بابا نويل في شواطئ مرسى علم

وكشف ياسر عبد المنعم، مدير عام أحد الفنادق بالغردقة، أن السائح البلجيكي يحرص على جمع أموال من أطفال أوروبا قبل قدومه للغردقة ويتبرع بها للأطفال من خلال الجمعيات، ويتم تخصيصها للأطفال الأيتام.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن جولة السائح البلجيكي تشمل زيارة شواطئ مرسي علم غدا، لاستكمال الاحتفالات بالكريسماس مع السائحين.