درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. تسجل 15 على القاهرة الكبرى

يشهد الطقس انخفاضا جديدا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بسبب تأثر مصر بالمرتفع السيبيري القادم من جنوب شرق آسيا على سطح البحر المتوسط، والذي سيظل تأثيره طوال أشهر الشتاء، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات خلال ساعات اليوم، مع استمرار نشاط رياح الشمالية الغربية والشرقية، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 22 - 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- 6 أكتوبر 22 - 13

- بنها 22 - 15

- دمنهور 22 - 13

- كفر الشيخ 22 - 14

- المنصورة 23 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 23 - 15

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 14

- طنطا 22 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 21 - 12

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 21 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 16 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 23 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 24 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 24 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 22 - 10

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 25 - 14

- الوادي الجديد 24 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20