«المنشآت السياحية»: نجحنا في تجويد الخدمات المقدمة بالمطاعم خلال 2022

كشف التقرير السنوي حول نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ومجلس إدارتها، عن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال صحة وسلامة الغذاء وإدارة مخلفات الطعام للمديرين والعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية في جميع المناطق السياحية المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

ويُعرض التقرير غدا خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، حيث سيتم مناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية 2021 /2022، وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022 /2023.

الدورات التدريبية ومؤتمر المناخ

ولفتت الغرفة، خلال تقريرها السنوي، إلى تكثيف الدورات التدريبية بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2022 بمنطقة شرم الشيخ، في إطار الإعداد الجيد والجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لإقامة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27» الذي عُقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، ومن خلال التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإخراج الحدث فى أبهى صورة.

وأضافت غرفة المنشآت السياحية، أنه في ظل اهتمام الغرفة بتجويد الخدمات المقدمة للرواد، قامت بالتخطيط في 3 اتجاهات رئيسية، منها التأكد من أن كل منشأة يديرها مدير على مستوى عال من التدريب والخبرة المناسبة، ومساعدة هذه المنشآت في توفير الكوادر التالية للمدير بحد أدنى التدريب التخصصي، فضلاً عن قيام غرفة المنشآت السياحية بتحمل أغلب التكلفة المادية للعملية التدريبية بدون أي قيود.

المطالبة بعودة مواعيد عمل المطاعم لما كانت عليه قبل جائحة كورونا

وكشف التقرير السنوي، أن مجلس إدارة الغرفة طالب وزارة السياحة والجهات المعنية أكثر من مرة خلال عام 2022 بضرورة مد مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية خلال شهور الصيف لتكون 2 صباحاً للمطاعم الكلاسيكية، و4 صباحاً للمطاعم المرخص لها فقرة فنية وديسكو، و6 صباحا للمطاعم المرخص لها مسارح المنوعات، مع الاحتفاظ باستمرار خدمة التوصيل للمنازل 24 ساعة للوجبات السريعة.

ممارسات صديقة للبيئة بالمطاعم السياحية

ونوه التقرير إلى أن مجلس إدارة الغرفة قرر الاستعانة بأحد خبراء البيئة لتقديم الخبرة والاسترشاد لأعضاء الجمعية العمومية، للتوضيح الكامل للمطاعم والمنشآت السياحية بمعايير ومقاييس ومفاهيم التنمية المستدامة والسياحة الخضراء، لنشر الوعي الكامل بالممارسات الصديقة لدى المسئؤولين عن هذه المنشآت، وليتم بعدها تعديل الضوابط المقترحة من قبل الغرفة التى تتعلق بالممارسات صديقة البيئة بالمطاعم السياحية بشرم الشيخ كمرحلة أولى وقد تم تعميم الأسطوانة المدمجة التى تحتوى على الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات في المطاعم وفيديو تعريفي بالقائمة الخضراء، عبر التعاون والتنسيق مع الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة.

شركة دولية لتقييم المطاعم السياحية

وأشار التقرير إلى أن الغرفة أبرمت اتفاقاً لمدة عامين، بدعم ورعاية وإشراف من وزارة السياحة والآثار، مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد المصري، حيث سيتم حصر هذه البيانات لتحديد أوجه القوة والضعف مما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

وأوضحت الغرفة، خلال التقرير، أن هذا الاتفاق سيعطي الفرصة لإبراز وتعزيز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات، بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها ملاحظات سلبية من السائحين، لافتة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين تجربة السائح في مصر، مؤكدة على أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون الآخر.