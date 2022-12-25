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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
01:54 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

بيان صحفي للأوقاف في القدس

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ضمن طقوس عيد «الحانوكا» (عيد الأنوار) اليهودي.

فرض قيود على دخول الفلسطينيين

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ1948 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

تصاعد الاقتحامات في فلسطين المحتلة

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

 

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