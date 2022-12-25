رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. سداد الرسوم شرط التقدم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام المقبلة، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يفعّل الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب لتسجيله، وإذا لم يكن لديه البريد الإلكتروني، فيمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

توجيهات لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

ووجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة. 210 جنيهاً.

- تفعيل البريد الالكتروني المدرسي للطالب.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي على هذا الرابط.

- مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة للطالب قبل طباعة الاستمارة.

- مراجعة مواد التخصص للطالب أسفل الاستمارة الإلكترونية.

- أن تكون الصورة المطبوعة على الاستمارة الإلكترونية نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية.

- التأكد من أنّ عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

- حال وجود خطأ بالاستمارة الالكترونية للثانوية العامة على الطالب عدم طباعتها والتوجه إلى المدرسة.

- الطالب وولي الأمر مسؤولان عن طباعة الاستمارة.

- توقيع الطالب وولي الأمر على الاستمارة الإلكترونية قبل تسليمها للمدرسة.