خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. الأوراق المطلوبة

أعلن عدد من المديريات التعليمية، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن تكون يوم 10 يونيو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأوضحت المديريات التعليمية، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، والتي تتضمن دفع رسوم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري، مشيرا إلى أن تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وسيتم إتاحته خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المديريات على طلاب الثانوية العامة، بمراجعة البيانات باستمارة الثانوية العامة 20223 والتي تتضمن (اسم الطالب كما هو في شهادة الميلاد- تسجيل الشعبة- اللغة الثانية- الديانة)، بالإضافة إلى مراجعة مواد التخصص.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الثانوية العامة 2023 للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- 4 صور شخصية حديثة (ذات خلفية بيضاء ومكتوب عليها الاسم كمبيوتر) .

- الصورة على الاستمارة الإلكترونية لابد ان تكون نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- الاستمارة الالكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان وإخطار رقم الجلوس بالألوان، وإقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول وإقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

- إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري وصورة منه.

- إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.

- إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

- إيصال توريد 20 جنيهًا حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط وصورة منه.

- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من المديرية التعليمية التابع لها، وبيان نجاح أولى وثانية ثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها أيضًا.