موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. الخطوات والأوراق المطلوبة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022/2023.

ووجهت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، طلاب الثانوية العامة بضرورة دفع رسوم التسجيل في مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وتبلغ قيمتها 210 جنيهات، قبل بدء التسجيل، مع ضرورة الحفاظ على إيصال السداد.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، سينطلق في 26 ديسمبر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 بأيام قليلة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وكشفت المديريات أنّ الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، تتمثل في الآتي:

- 4 صور شخصية واضحة بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية.

- أصل إيصال سداد قيمة تأمين التابلت بالبريد وصورتين منه.

- أصل إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وصورتين ضوئيتين منه.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- طابعان لصندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وفيما يخص خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة:

- الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- الضغط على «تسجيل الدخول».

- تسجيل بيانات الطالب.

- تحميل الصورة الشخصية للطالب.

- حفظ بيانات الطالب.

طباعة استمارة الثانوية العامة 2023

وبحسب الوزارة، فإنّه يجب على الطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة 2023 عقب الانتهاء من تسجيل البيانات بها، ليتم تقديمها إلى المدرسة بعد ذلك.