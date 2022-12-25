ضبط شقيقين بحوزتهما 50 طربة حشيش في طنطا بالغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا، من ضبط عاطلين شقيقين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 50 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط شقيقين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بتمكن وحدة مباحث القسم من ضبط عاطلين (شقيقين) وبحوزتهما كمية كبيرة من أكياس الحشيش المخدر، حال تواجدهما بمنطقة القرشي.

50 طربة حشيش

جاء ذالك بعد توافر معلومات وتحريات أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا، برئاسة الرائد بسام حشكل، والنقباء أحمد جمعة ومحمد سلطح وعمر ترك، معاوني المباحث، تفيد بقيام عاطلين بالترويج للمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط كلا من «إبراهيم» و«محمد»، وبحوزتهما 50 طربة حشيش وسلاح أبيض، حال تواجدهما في منطقة القرشي بدائرة القسم.

وتم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا، واعترفا بحيازة المضبوطات السالف ذكرها بهدف الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

ومن جانبه أكد اسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، أن أقصى عقوبة هي الإعدام أو المؤبد، وأقلها 3 سنوات، طبقا لمواد القانون رقم 33 و34 من قانون العقوبات، وذلك لكل من تاجر وأحرز أو اشترى المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها.