«تموين السويس» تطرح أرز بلدي بأسعار مخفضة.. والكيلو بـ 15 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، طرح كميات من الأرز اليوم في محافظة السويس، بسعر 150 جنيها للشيكارة 10 كيلو جرام، وبذلك يصل سعر الكيلو الواحد 15 جنيها، ويتم توزيعها بواسطة سيارات متنقلة بمختلف ميادين السويس.

الأرز المتوافر 10 كيلو بسعر 150 جنيهاً

وقال المحاسب محمد رشاد، وكيل وزارة التموين بالسويس، لـ«الوطن»، إن الكمية المطروحة اليوم، يتم توزيعها تحت إشراف المديرية، مشيراً إلى توفير أرز بلدي أبيض، عبوات 10 كيلو بسعر 150 جنيها للعبوة لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب.

وأوضح وكيل تموين السويس، أن سيارات المبادرة اليوم تتواجد فى حي عتاقة في سوق التوفيقية، وميدان عرب المعمل.

أماكن تواجد سيارات بيع الأرز

وتتواجد السيارات في حي الأربعين لبيع الأرز بجوار جامع الأربعين، وبجوار مسجد عمر بن الخطاب أول منطقة تل القلزم، وبجوار مسجد الهدى بالعبور، وفي منطقة أبوالحسن وكفر النجار، وفي حى فيصل تتواجد سيارات بيع الأرز في ميدان الحرفين، وميدان الإسعاف بمنطقة الموشى.

وأشار المحاسب محمد رشاد، إلى تم توزيع كميات من الأرز بسعر مخفض تناسب احتياجات المواطنين وترفع الأعباء عنهم، وأن الكمية المستهدفة للتوزيع تزيد عن 150 طن من أنواع الأرز.