أستاذ مناخ: انخفاض 10 درجات في قيم الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إننا نشهد برودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر فقط، بسبب انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن المعدلات الطبيعية لدرجات الحراراة، ستنخفض حتى 10 درجات مئوية، خلال الأيام القادمة، في معظم مناطق شمال مصر وشمال الصعيد.

تابع أستاذ المناخ، أن درجات الحرراة العظمى ستكون 18 أو 19 درجة مئوية وقت الظهيرة، بينما درجات الحرارة ليلًا ستصل إلى 9 أو 10 درجات مئوية.

استمرار سقوط الأمطار اليوم ببعض الأماكن

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمطار الأيام الماضية لم يكن لها تأثير على الحركة المرورية بشكل أساسي، إذ أنها كانت أمطار طبيعية إلى جانب تراوح درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، مشيرًا إلى استمرار سقوط الأمطار اليوم، على مناطق من شرق القاهرة وشمال الدلتا ومدن القناة.

مصر تتمتع بمناخ متميز بسبب موقعها الجغرافي

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن مصر تتمتع بمناخ متميز بسبب موقعها الجغرافي، على عكس ما يدور بالبلدان المجاورة، حيث تشهد برودة شديدة وأمطار ثلجية وعواصف وأعاصير وغيرهم، موضحا أن مصر تتمتع بمناخ متنوع بين الاعتدال والدفئ والبرودة في بعض الأحيان، وبالتالي نشهد بآخر 3 أيام سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وانتشرت في شمال مصر حتى القاهرة الكبرى.