درجات الحرارة المتوقعة اليوم 25 ديسمبر 2022

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف بيان الأرصاد، أن طقس اليوم سيكون معتدال على جنوب سيناء والصعيد، فيما يكون مائلا للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتقوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما تسقط أمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء بنسبة حدوث 70% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، كما سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الغربية.

وأشار خبراء الأرصادـ إلى أن طقس اليوم سيكون غائما جزئيًا على جميع الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17