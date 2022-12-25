الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم والصغرى تسجل 13 مئوية «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وذكرت، أن الكتل الهوائية القادمة إلى مصر معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفضة في درجات حرارتها، كما تتأثر مصر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وبالتالي يتم حجب جزء من أشعة الشمس ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

13 درجة مئوية خلال فترات الليل

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أن تكون 19 مئوية خلال فترة النهار، وفي فترات الليل ستتراوح بين 13 و14، وبالتالي فإننا سنشعر بالطقس شتويا لطيفا في النهار على أغلب المناطق الشمالية، ومعتدل الحرارة على المناطق الجنوبية.

سقوط أمطار على المناطق المطلة على البحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «خلال فترات الليل، خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر مع غياب أشعة الشمس، ستكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، ويجب الحذر من انخفاض درجات الحرارة، كما أنّ فرص الأمطار مستمرة، وفي الـ72 ساعة الماضية شهدنا سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وستستمر الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والأمطار ستكون متوسطة وقد تغزر أحيانا خلال فترات المساء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري».