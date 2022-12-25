طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بنسبة 70%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في محافظة السويس اليوم الأحد، موضحة أنه غائم جزئيا مع توافر الفرص لسقوط أمطار، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

طقس السويس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية الشرقية وبينها محافظة السويس تشهد طقس غائم جزئيا ولطيف نهارا مائل للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، بارد في آخره، مع توافر فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة خلال النهار، وقد تكون غزيرة خلال المساء بنسبة حدوث 70%.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ونسبة الرطوبة 60%، وسرعة الرياح 14 كيلو مترا في الساعة، و70% نسبة سقوط الأمطار.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

ومن جانبها تواصل الأجهزة التنفيذية المختلفة في محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسط تشديدات مستمرة من المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، بالاستمرار في تطهير بيارات تصريف الأمطار وخطوط الصرف الصحي، والتأكيد على رؤساء الأحياء والمسئولين في الأجهزة والجهات المعنية بمتابعة سلامة وجاهزية المعدات اللازمة للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.