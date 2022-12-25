«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة حول جهود الدولة للتحول الرقمي إلى اللجان المختصة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، ومناقشات الأعضاء وتعقيب وزير الاتصالات، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

تطوير قطاع الاتصالات

وعقب ذلك رفع عبدالرازق، الجلسة العامة، على أنَّ يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة طلب مقدم من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

ترتيب مصر في سرعة الانترنت

وأكّد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ ترتيب مصر في سرعة الانترنت الثابت كان الـ40 إفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الافريقية في متوسط سرعة الانترنت الثابت.

وأشار المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات أنَّ هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتمّ إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وأوضح أنَّ البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من 1000 إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تمّ إنشاء 2000 برج، والعام الجاري نستهدف 2850 برجًا وحتى أمس تمّ إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ48 برجًا المتبقية.