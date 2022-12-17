رابطة تجار السيارات المستعملة: السوق تشهد انتعاشة في البيع والشراء
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:04 م | السبت 17 ديسمبر 2022
اسعار السيارات المستعملة
قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في السوق المحلية، إن سوق السيارات الجديدة شهدت تذبذبا وعدم استقرار في الأسعار بدول العالم، وذلك لعدة أسباب من أهمها أزمة التضخم بالأسعار، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهدت انتعاشا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وزادت بنسبة أكثر من 75%.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلية.
أسعار السيارات المستعملة
ميتسوبيشي لانسر بومة 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 133.000 جنيه
لادا جرانتا 2016
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128.000 جنيه
جيب جراند شيروكي 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 105.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية 138.000 جنيه
هيونداي افانتي 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128.000 جنيه
سوق السيارات فى مصر
كيا سبكترا 2002
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 124.000 جنيه
نيسان صنى 2002
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 143.000 جنيه
شيفروليه افيو 2008
متوسط سعر للسيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 119.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128.000 جنيه