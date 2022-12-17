رابطة تجار السيارات المستعملة: السوق تشهد انتعاشة في البيع والشراء

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في السوق المحلية، إن سوق السيارات الجديدة شهدت تذبذبا وعدم استقرار في الأسعار بدول العالم، وذلك لعدة أسباب من أهمها أزمة التضخم بالأسعار، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهدت انتعاشا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وزادت بنسبة أكثر من 75%.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلية.

أسعار السيارات المستعملة

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 133.000 جنيه

لادا جرانتا 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 122.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128.000 جنيه

جيب جراند شيروكي 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 105.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية 138.000 جنيه

هيونداي افانتي 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128.000 جنيه

سوق السيارات فى مصر

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 124.000 جنيه

نيسان صنى 2002

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 143.000 جنيه

شيفروليه افيو 2008

متوسط سعر للسيارة فى السوق المحلية: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 119.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128.000 جنيه