استشاري تغيرات مناخية: العواصف الثلجية بأمريكا أدت لسقوط وفيات

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن العواصف الثلجية بأمريكا وكندا تحدث بشكل معتاد في مثل هذه الأوقات من كل عام، ولكن الجديد حدة وشدة تلك العواصف بسبب حدوث التغيرات المناخية، ذاكرًا أن الأحوال الجوية الشديدة السيئة بأمريكا ستستمر من 36 إلى 72 ساعة، حسب ما قاله مختصي الأرصاد الجوية الأمريكيين.

سقوط الثلوج ووجود حالات وفاة

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدول الشمالية القربية من القطب الشمالي تعتاد تلك الظواهر والعواصف الجوية الشديدة في هذه الأيام من الأعياد والمناسبات كشدة سقوط الأمطار الثلجية والأحداث المناخية الجامحة، مشيرًا إلى ما قالته حاكمة ولاية نيويورك بـ«تلك الموجة الجوية الأسوأ في تاريخ الولاية»، وذلك نظرًا لتأثيراتها السلبية الشديدة من كثرة سقوط الثلوج ووجود حالات وفاة.

زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

وتابع، أننا نتضامن مع أي دولة يحدث فيها ظروف سيئة، ولكن قد يكون حدوث هذا الأمر ميزة، إذ تجعل الدول المتقدمة الصناعية تنتبه لأهمية دعم العمل المناخي ومساعدة الدول الفقيرة والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، إلى جانب الاقتناع بأن التغيرات المناخية واقع على الأرض تؤثرًا سلبًا على الدول ذات الاقتصاديات «الهشة» التي لا يمكنها التحمل والتعامل مع تلك الأثار.

وأشار استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إلى أن انخفاض درجات الحرارة الكبيرة التي تتعرض لها أمريكا وكندا إلى جانب حدوث موجات جليد شديدة أدت إلى زيادة الطلب على الطاقة، وبالتالي زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.